Καμία διάθεση να ρισκάρουν με τη χρησιμοποίηση του Κιλιάν Εμπαπέ στον αυριανό τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας με την Μπαρτσελόνα, δεν έχουν στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του ο τεχνικός της «βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Γάλλος αστέρας απουσίασε λόγω τραυματισμού στο γόνατο από τον νικηφόρο (2-1) ημιτελικό απέναντι στη Ατλέτικο Μαδρίτης και η συμμετοχή του στο ματς που θα κρίνει το τρόπαιο είναι στον… αέρα.

«Ο Κιλιάν αισθάνεται πολύ καλύτερα. Επέστρεψε σε εμάς χθες, σήμερα το απόγευμα θα προπονηθεί με την ομάδα και στη συνέχεια θα έχουμε όλες τις πληροφορίες για να αξιολογήσουμε μαζί τις πιθανότητές του να αγωνιστεί, είτε από την αρχή είτε λίγο αργότερα» τόνισε ο Βάσκος προπονητής αναφορικά με το ενδεχόμενο της επιστροφής-εξπρές του Γάλλου επιθετικού στη δράση, μόλις δέκα ημέρες μετά την ανακοίνωση του τραυματισμού του στο αριστερό γόνατο, και συμπλήρωσε:

«Να τον βάλουμε να παίξει με ένεση; Αυτή είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε με τον παίκτη, το προπονητικό επιτελείο και τους γιατρούς. Πρέπει πάντα να ζυγίζουμε τους κινδύνους, αλλά δεν είμαστε “καμικάζι”».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλόνσο είχε δηλώσει την Τετάρτη πως ο Μπαπέ, ο οποίος, λόγω του τραυματισμού του, δεν συμπεριλαμβανόταν στην αποστολή που ανακοίνωσε η Ρεάλ για το Σούπερ Καπ, «δεν ήταν απόλυτα έτοιμος» να αγωνιστεί στον ημιτελικό με τη «συμπολίτισσα» Ατλέτικο.