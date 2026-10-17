Η Άστον Βίλα κατέκτησε το δεύτερό της τρίποντο στη σεζόν περνώντας από την έδρα της Νιούκαστλ με 1-0, χάρη στο γκολ που σημείωσε με κεφαλιά ο Γιοάν Μανζαμπί λίγο πριν από την ανάπαυλα.

Η Βίλα μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να κυκλοφορήσει την μπάλα και να χτίσει τις επιθέσεις της με υπομονή. Η Νιούκαστλ, από την πλευρά της, προσπάθησε να απειλήσει κυρίως μέσα από συνδυασμούς και στημένες φάσεις. Οι γηπεδούχοι έχασαν την πρώτη τους μεγάλη ευκαιρία στο 16ο λεπτό, όταν ο Γουίλοκ εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Σουζούκι.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr