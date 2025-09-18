Το πρόσωπο των ημερών, ο αθλητής που κατάφερε να διχάσει δύο λαούς έστω και για μερικές ώρες, ο Αλπερέν Σενγκούν, λίγες ημέρες μετά τον τελικό του Ευρωμπάσκετ, όπου η Εθνική Τουρκίας γνώρισε την ήττα από την Εθνική Γερμανίας, κατακτώντας τη δεύτερη θέση, βρέθηκε στην ελληνική ταβέρνα «ΜΑΝΟΣ» που βρίσκεται στη Μαρμαρίδα Τουρκίας.

Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, στα πλάνα που εξασφάλισε αποκλειστικά το Poilitisonline.com, ο Τούρκος σέντερ απόλαυσε κάθε λεπτό από την παρουσία του στο χώρο, αφήνοντας στην άκρη την κακή εντύπωση που πήγε να δημιουργηθεί προς το πρόσωπό του με την κατακριτέα δήλωσή του.

Θυμίζουμε πως ο Σενγκούν, αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Εθνική μας, ανήρτησε ένα σχόλιο για τους Έλληνες, με τον ίδιο λίγα 24ωρα αργότερα να κάνει λόγο για … επικοινωνιακό λάθος.

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τον ελληνικό λαό. Δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις μου να προσβάλλω», έγραψε σε νεότερο post, αναφερόμενος στις αναρτήσεις με τον Κεμάλ και την τουρκική ομάδα πίσω του, αλλά και τα μηνύματα περί «θάλασσας».

Στο βίντεο απεικονίζεται ο γιος του ιδιοκτήτη της ταβέρνας «ΜΑΝΟΣ», Γιάννης Μάγκος, να σηκώνει από το τραπέζι τον υψηλόσωμο NBAερ και να τον προκαλεί να σπάσουν μαζί δεκάδες πιάτα.

Ο ίδιος με ένα τεράστιο και συνεχές χαμόγελο δείχνει να το απολαμβάνει και μάλιστα, θα μπορούσαμε να πούμε χαριτολογώντας, ότι ο Γιάννης κάνει κάτι που θα ήθελε να είχε κάνει ήδη μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις του, μία τεράστια μερίδα του ελληνικού λαού. Του σπάει το πιάτο στο κεφάλι.

Όπως ήταν φυσικό μετά το τέλος της βραδιάς Γιάννης Μάγκος και Αλπερέν Σενγκούν, φωτογραφήθηκαν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί.