Στις 30 Μαΐου, το περιοδικό «Forbes» δημοσίευσε την κατάταξη συλλόγων με την υψηλότερη αξία στον κόσμο για το 2025. Η νικήτρια του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν, βρίσκεται στην 7η θέση, κάτι που σημαίνει ότι όλα πάνε καλά για τους κατοίκους του Παρκ ντε Πρενς και τον ιδιοκτήτη τους, QSI.

Σε αυτόν τον επενδυτή προστέθηκε το 2023 η Arctos, η οποία κατέχει περίπου το 12,5% των μετοχών του συλλόγου. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε την Arctos στην οικογένεια της Παρί Σεν Ζερμέν ως συνεργάτη και στρατηγικό επενδυτή. Ως σύλλογος και θεσμός, μπαίνουμε στην επόμενη συναρπαστική φάση ανάπτυξης και εξέλιξης της Παρί Σεν Ζερμέν», δήλωσε ο «ισχυρός άνδρας» του γαλλικού συλλόγου Νάσερ Αλ-Κελαϊφί.

Ωστόσο, σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, οι «Financial Times» αποκαλύπτουν ότι το αμερικανικό επενδυτικό fund KKR, με περιουσιακά στοιχεία άνω των 600 δισεκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Arctos Partners, η οποία κατέχει επίσης ποσοστό στην Λίβερπουλ. Εάν ολοκληρωθεί αυτή η συναλλαγή, η Παρί Σεν Ζερμέν θα μπορέσει ν’ αποκτήσει ακόμη έναν πανίσχυρο συνέταιρο.