Ο Άλεξ Γκριμάλντο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο 30χρονος αριστερός μπακ πρόκειται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, ωστόσο μένει να συμφωνήσουν οι Μαδριλένοι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο γερμανικός σύλλογος επιμένει να ζητά έως και 30 εκατ. ευρώ για τον Ισπανό, παρότι το συμβόλαιό του έχει μόλις έναν χρόνο ακόμη ισχύ.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε ανέβασε την προσφορά της από τα 17 στα 25 εκατ. ευρώ και αισιοδοξεί πως θα εξασφαλίσει τελικά τη συναίνεση της γερμανικής ομάδας. Ο 30χρονος μπακ αγωνίζεται στο γερμανικό πρωτάθλημα και στην Μπάγερ από το καλοκαίρι του 2023, όταν και αποκτήθηκε από την Μπενφίκα, και την περασμένη σεζόν είχε εντυπωσιάσει με 14 γκολ και 12 ασίστ σε 46 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με τις «ασπιρίνες».

Ο Γκριμάλντο μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό της ισπανικής πρωτεύουσας «Cadena Cope», επιβεβαιώνοντας τις επαφές με τους «κολχονέρος»: «Η Ατλέτικο είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επαφές, αλλά ελπίζω να πάνε όλα καλά, καθώς όλοι ξέρουν πόσο εκτιμώ τον Σιμεόνε και το σύστημα του».