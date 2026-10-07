Ο Ντάνι Καρβαχάλ αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Ρεάλ Μαδρίτης, κλείνοντας έναν κύκλο 13 ετών γεμάτο τίτλους. Αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, απέρριψε την πρόταση της Αϊντχόφεν και αναμένεται να συνεχίσει στη Χετάφε, η οποία αναμένεται ν’ ανακοινώσει την απόκτηση του

Ο 34χρονος δεξιός μπακ δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη «βασίλισσα» μετά από μια δύσκολη σεζόν, στην οποία έχασε τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα μετά από προβλήματα τραυματισμών.

Ο Καρβαχάλ έδωσε τα χέρια του με τη Χετάφε και θα συνεχίσει την καριέρα του στη La Liga με διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Ντάνι Καρβαχάλ, με έξι τίτλους Champions League στο ενεργητικό του, εντάχθηκε στις ακαδημίες της Ρεάλ πριν από 24 χρόνια και αποχώρησε έχοντας κερδίσει συνολικά 27 τίτλους.

Στην καριέρα του είχε 52 συμμετοχές με την εθνική Ισπανίας, ενώ με τη Ρεάλ είχε 451 ματς με 14 γκολ και 66 ασίστ.