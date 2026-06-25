Διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Κόμο πρόκειται να υπογράψει ο Ντάνι Καρβαχάλ. Ο 34χρονος Μαδριλένος δεξιός μπακ δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ και θα αποχωρήσει μετά από 13 χρόνια!

Ο Καρβαχάλ μίλησε με τον Σεσκ Φάμπρεγας, που οδήγησε την Κόμο στη συμμετοχή της στο Champions League, και θα συνεχίσει την καριέρα του στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Συνολικά μέτρησε έξι τίτλους Champions League στο ενεργητικό του, εντάχθηκε στις ακαδημίες της Ρεάλ, τη «La Fabrica», πριν από 24 χρόνια και αποχωρεί έχοντας κερδίσει συνολικά 27 τίτλους με τη φανέλα των «μπλάνκος».