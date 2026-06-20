Ο Κασεμίρο, ο οποίος αποχώρησε από την Premier League και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θα περάσει οριστικά τον Ατλαντικό για να γίνει συμπαίκτης με τον Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι.

Η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» είχε τη δυνατότητα να επεκτείνει για έναν ακόμη χρόνο τη συνεργασία της με τον 33χρονο Βραζιλιάνο διεθνή μέσο, αλλά αποφάσισε να τον αφήσει να φύγει ως ελεύθερος.

Ο Κασεμίρο είχε προτάσεις να επιστρέψει στη χώρα του, να παίξει στο Πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας ή των ΗΠΑ και επιλέγει τελικά την Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Βραζιλιάνος σταρ, που αποκτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Αύγουστο του 2022 και είχε συνολικά 149 συμμετοχές με 23 γκολ στη Γιουνάιτεντ, συμφώνησε να μεταγραφεί στην ομάδα του Μέσι για να πάρει τη θέση του Σέρχι Μπουσκέτς στο κέντρο, ο οποίος αποσύρθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο από τα γήπεδα.

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Mirror» κάνει λόγο για οριστική συμφωνία των δύο πλευρών για διετές συμβόλαιο συνεργασίας, με την ανακοίνωση της μεταγραφής να προσδιορίζεται για την επόμενη εβδομάδα.