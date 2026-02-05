Η διοίκηση της Σέλτικ ήρθε σε συμφωνία και πρόκειται ν’ ανακοινώσει την απόκτηση του Άλεξ Οξλέιντ-Τσάμπερλεϊν. Η κίνηση θα γίνει την τελευταία ημέρα για μεταγραφές ελεύθερων παικτών στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως επιβεβαίωσε ο τεχνικός των «Κελτών», Μάρτιν Ο’ Νιλ.

Ο 32χρονος Άγγλος επιθετικός μέσος είχε μείνει ελεύθερος το περασμένο καλοκαίρι από την Μπεσίκτας, στην οποία είχε ενταχθεί το καλοκαίρι του 2023, όταν λύθηκε το συμβόλαιο του με τη Λίβερπουλ.

Μέσα στην ημέρα θα περάσει στη Γλασκώβη από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τους πρωταθλητές Σκωτίας μέχρι το τέλος της σεζόν, με οψιόν ανανέωσης για έναν επιπλέον χρόνο.

Ο Οξλέιντ-Τσάμπερλεϊν το τελευταίο διάστημα προπονούνταν με την Άρσεναλ, στην οποία αγωνίστηκε για έξι χρόνια (2001-17) και έπειτα συνέχισε την καριέρα του στο «Άνφιλντ» και στη Λίβερπουλ.