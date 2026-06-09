Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Μπάγερν Μονάχου. Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί αναζητούσε αριστερό επιθετικό και από την στιγμή που ο Άντονι Γκόρντον της Νιούκαστλ προτίμησε την Μπαρτσελόνα, η πρωταθλήτρια Γερμανίας στράφηκε στην εναλλακτική λύση, κλείνοντας τον Ισμαέλ Σαϊμπάρι από την Αϊντχόφεν.

Ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Μαξ Εμπερλ, προσέγγισε επίσημα την πρωταθλήτρια Ολλανδίας και πρόσφερε 50 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του, με τον 25χρονο Μαροκινό διεθνή εξτρέμ να έχει ήδη δώσει τα χέρια για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, με ετήσιες αποδοχές περίπου στα τέσσερα εκατ. ευρώ, χωρίς τα μπόνους επίτευξης στόχων, όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα «Bild».

Ο Σαϊμπάρι έχει συμβόλαιο με την PSV έως το καλοκαίρι του 2029, ενώ βρίσκεται σε αυτήν από το 2020, όταν και μεταπήδησε από τα τμήματα υποδομής της Γκενκ. Τη φετινή σεζόν ο Μαροκινός άσος είχε 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πέτυχε 19 γκολ και αναδείχθηκε τρίτος σκόρερ στην Eredivisie.

Μετά τον Σαϊμπάρι η ομάδα της Βαυαρίας έχει έτοιμες δύο ακόμη μεταγραφές. Είναι στις τελικές επαφές με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την απόκτηση του 22χρονου Γερμανού διεθνή αριστερού μπακ, Ναθάνιελ Μπράουν, με το κόστος της μεταγραφής να υπολογίζεται περίπου στα 55 εκατ. ευρώ.

Επίσης η Μπάγερν έχει συμφωνήσει με την Ίντερ στα 30 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Γιαν Μπίσεκ, ο οποίος δεν είναι στα πλάνα του Κρίστιαν Κίβου για τη βασική ενδεκάδα της επόμενης σεζόν.

Ο 25χρονος Γερμανός διεθνής κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στους «νερατζούρι» από το 2023, όταν και αποκτήθηκε από την Άαρχους. Την περασμένη σεζόν ο Μπίσεκ ήταν βασικός, έχοντας 43 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, με τη φανέλα της ιταλικής ομάδας με δύο γκολ και τρεις ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ φέτος είχε τρία γκολ και άλλες τόσες ασίστ σε 35 ματς.