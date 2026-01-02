Θέμα χρόνου είναι η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Τσέλσι από τον Λίαμ Τζέιμς Ροσενιόρ. Οι συζητήσεις μεταξύ των «μπλε» και της Στρασμπούρ έχουν ενταθεί και όλα δείχνουν πως ο Άγγλος προπονητής θα αντικαταστήσει τον Έντσο Μαρέσκα, που απομακρύνθηκε.

Σύμφωνα με την «L’ Equipe», οι αθλητικοί διευθυντές του λονδρέζικου συλλόγου και της Στρασμπούρ αναμένεται να κλείσουν το θέμα από την Δευτέρα (5/1).

Ο Ροσενιόρ αναμένεται να βρίσκεται στον πάγκο της Στρασμπούρ το Σάββατο (3/1) στη Νίκαια, ενώ ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν, ο προπονητής της Τσέλσι U21, θα σε εκείνο των «Μπλε» για την αγώνα με την Μάντσεστερ Σίτι την Κυριακή (4/1).

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου για το βραχυπρόθεσμο μέλλον του, ο Ροσενιόρ ισχυρίστηκε ότι «δεν ήξερε τι θα έφερνε το αύριο».

Η BlueCo, μέτοχος της Τσέλσι, η οποία κατέχει επίσης τη Στρασμπούρ, δεν θέλει ο σύλλογος της Αλσατίας να φανεί ριγμένος, ενώ αναμένεται να καταβληθεί ένα τέλος μεταγραφής. Οι επόμενες ημέρες θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βρεθεί ο διάδοχος του Ροσενιόρ.