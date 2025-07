Περίπου δύο εβδομάδες μετά την επίτευξη της συμφωνίας των Ντένβερ Νάγκετς με τους Σακραμέντο Κινγκς για την ανταλλαγή των Βαλαντσιούνας-Σάριτς, οι «Σβώλοι» ανακοίνωσαν και επίσημα την συμφωνία.

Έτσι, ο Λιθουανός σέντερ είναι πλέον παίκτης των Ντένβερ Νάγκετς, με την υπόθεσή του να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την «βόμβα» της συμφωνίας του με τον Παναθηναϊκό.

Oι Νάγκετς ανακοίνωσαν στην επίσημη ιστοσελίδα τους την συμφωνία τους με τους Κινγκς, που στέλνει τον Βαλαντσιούνας στο Ντένβερ και τον Σάριτς στο Σακραμέντο, με τον Λιθουανό να έχει εγγυημένο συμβόλαιο 10.395.000 δολαρίων για τη σεζόν 2025/26.

Oι «Σβώλοι», μάλιστα υπολογίζουν τον έμπειρο σέντερ, με τον προπονητή των Νάγκετς, Ντέιβιντ Άντελμαν, πριν από λίγες ημέρες να δηλώνει: «Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τον αναπληρωματικό σέντερ μας με παρόμοιες ικανότητες με τον Νίκολα Γιόκιτς».

We have acquired Jonas Valančiūnas from the Sacramento Kings in exchange for Dario Šarić pic.twitter.com/bgohjQOTeh

