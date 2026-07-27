Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι με κάθε επισημότητα παίκτης των Φιλαδέλφεια 76ερς, οι οποίοι ανακοίνωσαν την ιστορική μεταγραφή μέσα από ένα καταπληκτικό mixtape βίντεο στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κύβος ερρίφθη. Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι παίκτης των Φιλαδέλφεια 76ερς, με την ομάδα της Πενσυλβάνια να επισημοποιεί την απόκτηση του «Βασιλιά» για τα επόμενα δύο (1+1) χρόνια και να γίνεται η τέταρτη ομάδα στην καριέρα του 41χρονου σούπερσταρ.

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