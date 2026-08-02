Η Τσέλσι ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Αργεντινού Βαλεντίν Μπάρκο από τη Στρασμπούρ, με τον 22χρονο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας επτά ετών.

Ο Μπάρκο ήταν μέλος της εθνικής Αργεντινής που ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον περασμένο μήνα. Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στη Στρασμπούρ, η οποία ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του από την Μπράιτον, όπου αρχικά είχε μετακινηθεί με τη μορφή δανεισμού.

«Η Τσέλσι είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του διεθνούς Αργεντινού Βαλεντίν Μπάρκο από τη Στρασμπούρ. Ο πολυθεσίτης μέσος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2033 και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας, υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο, μέσα στις επόμενες ημέρες», ανέφερε ο αγγλικός σύλλογος στην επίσημη ανακοίνωσή του.

Ο Μπάρκο πέτυχε 3 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ σε 58 συμμετοχές με τη φανέλα της Στρασμπούρ σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Αργεντινός διεθνής, που μετρά 5 συμμετοχές και δύο γκολ με την «αλμπισελέστε», ξεκίνησε την καριέρα του από την Μπόκα Τζούνιορς πριν μετακομίσει στην Μπράιτον το 2024.

Η Τσέλσι έχει ενισχυθεί σημαντικά εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, αποκτώντας επίσης τον δημιουργικό μέσο Μόργκαν Ρότζερς από την Άστον Βίλα, τον κεντρικό αμυντικό Μαξάνς Λακρουά από την Κρίσταλ Πάλας, τον Μάρκο Παλέστρα από την Αταλάντα, καθώς και τον επιθετικό Ντάνι Γουέλμπεκ από την Μπράιτον.

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, η οποία ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στη 10η θέση της Premier League, θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο νέο πρωτάθλημα στις 24 Αυγούστου, εκτός έδρας απέναντι στη Φούλαμ.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες της μεταγραφής δεν έγιναν γνωστές.