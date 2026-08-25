Ο Κένεθ Φαρίντ μετά από μία σεζόν στον Παναθηναϊκό μετακόμισε στη Βιτόρια για λογαριασμό της Μπασκόνια. Ο 36άχρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για ένα χρόνο και η Μπασκόνια ανέφερε:

«Η Μπασκόνια και ο Κένεθ Φαρίεντ ένωσαν τις δυνάμεις τους. Ο παίκτης με ύψος 2.05 μ. (1,88 μ.), με εκτεταμένη εμπειρία που περιλαμβάνει πάνω από 450 αγώνες NBA, φτάνει στη Βιτόρια ως η νεότερη προσθήκη στην front line της Μπασκόνια.

Ο Κένεθ, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στο NCAA με τους Mόρχεντ Στέιτ Ίγκλς, έκανε το άλμα στο NBA με τους Ντένβερ Νάγκετς τη σεζόν 2011-12, όπου έπαιξε για επτά σεζόν. Ο σέντερ συνέχισε την εξέλιξή του σε διάφορα πρωταθλήματα με ομάδες όπως οι Μπρούκλιν Νετς, οι Καπιτάνες CDMX και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με την οποία έκανε το ντεμπούτο του στην Euroleague τη σεζόν 2021-22. Την περασμένη σεζόν, ο Κένεθ Φάριντ έπαιξε για τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο αναδείχθηκε MVP της Euroleague για τον Νοέμβριο.

Ο Αμερικανός σέντερ, Παγκόσμιος Πρωταθλητής το 2014 με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, εντάσσεται στην ομάδα της Μπασκόνια ως μια πολύτιμη προσθήκη στην frontcourt της. Με την άφιξή του, ο σύλλογος προσθέτει εμπειρία και σωματική διάπλαση στις τάξεις του για τη σεζόν 2026-27. Καλώς ήρθες, Κένεθ!».