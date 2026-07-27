Η Φενέρμπαχτσε ενισχύθηκε στην περιφέρεια, καθώς απέκτησε τον Τζόνι Γιουζάνγκ για τη σεζόν 2026-27. Ο 25χρονος γκαρντ/φόργουορντ αγωνίστηκε πέρυσι για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη, καθώς τον Φεβρουάριο εντάχθηκε στο δυναμικό της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Σε 17 αγώνες για τη VTB League είχε μέσο όρο 14.0 πόντους με ποσοστό ευστοχίας 45.6% στα τρίποντα, 2.4 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ.

Ο Γιούζανγκ άρχισε την προηγούμενη σεζόν στο NBA με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, όπου είχε μέσο όρο 2.0 πόντους ανά αγώνα σε 21 εμφανίσεις. Ο ύψους 2,01μ. άσος άρχισε την επαγγελματική καριέρα του στο NBA, όπου πέρασε τρεις σεζόν με τους Γιούτα Τζαζ.

Η καλύτερη χρονιά του ήταν η αγωνιστική περίοδος 2024-25, όταν είχε μέσο όρο 8.9 πόντους με 37.6% στα τρίποντα και 2.9 ριμπάουντ σε 64 παιχνίδια. Επίσης, αγωνίστηκε και στη θυγατρική ομάδα των Γιούτα Τζαζ στην G League, τους Σολτ Λέικ Σίτι Σταρς.

Γεννημένος στο Λος Άντζελες, ο Γιούζανγκ έπαιξε την πρώτη χρονιά του για το κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών στο πανεπιστήμιο του Κεντάκι. Στη συνέχεια, ωστόσο, αποχώρησε από τους Γουάιλντκατς με προορισμό το UCLA, προκειμένου να βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι του. Μετά την τρίτη χρονιά της καριέρας του στο NCAA, συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα της περιφέρειας All-Pac 12, ενώ την προηγούμενη σεζόν είχε επιλεγεί στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα της σεζόν στην All-Pac 12.

Η μητέρα του Γιούζανγκ είναι από το Βιετνάμ. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Κρίστιαν, έπαιξε επαγγελματικά για λογαριασμό των Σαϊγκόν Χιτ στο Βιετνάμ και έχει κληθεί στην εθνική ομάδα της χώρας.