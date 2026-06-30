Στη Μίλαν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκονζάλο Ράμος, καθώς ο ιταλικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου επιθετικού από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο 25χρονος στράικερ, ο οποίος έχει αυτό το διάστημα υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της πατρίδας του στην τελική φάση του Μουντιάλ, υπέγραψε στους «ροσονέρι» έως το καλοκαίρι του 2031.

Ο Ράμος αγωνιζόταν την τελευταία τριετία στην Παρί Σεν Ζερμέν, ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει θέση βασικού στην δις πρωταθλήτρια Ευρώπης, στην οποία κατέγραψε συνολικά 131 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 45 γκολ και 10 ασίστ.

Το κόστος της μεταγραφής ανέρχεται σε περίπου 74 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις, η οποία πρόσθεσε ότι με τα μπόνους φτάνει τα 90 εκατομμύρια ευρώ.