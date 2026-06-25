Ο Αντουάν Γκριεζμάν αλλάζει σελίδα στην καριέρα του. Ο Γάλλος επιθετικός αποχώρησε από την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα περάσει τον Ατλαντικό για λογαριασμό της Ορλάντο Σίτι.
Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του βετεράνου σταρ, ο οποίος έφτασε στην πόλη και έτυχε αποθεωτικής υποδοχής στο αεροδρόμιο από δεκάδες φίλους της ομάδας.
Ο 35χρονος διεθνής επιθετικός αποχαιρέτησε την Ατλέτικο, με την οποία είχε 500 συμμετοχές και υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του MLS. Ο Γάλλος νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018 είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Ατλέτικο με 212 γκολ
Antoine Griezmann has officially landed in Central Florida.
First training session with #OrlandoCity scheduled this upcoming Monday. https://t.co/enBEHT7GRz
— Mike Gramajo (@byMikeGramajo) June 24, 2026
Oh wow just wow 🤩
If you can watch this, it’s so emotional, detailing #Greizmanns journey in football. End of an era with #Atletico. Start of a new chapter with #OrlandoCity . 🫡💜
Please look after him over there 🫶🏼 🇺🇸 pic.twitter.com/bA2DkBgJgx
— Sian ﾒ𝟶 ᥫ᭡ (@Inkedandunique) June 24, 2026