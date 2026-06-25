Ο Αντουάν Γκριεζμάν αλλάζει σελίδα στην καριέρα του. Ο Γάλλος επιθετικός αποχώρησε από την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα περάσει τον Ατλαντικό για λογαριασμό της Ορλάντο Σίτι.

Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του βετεράνου σταρ, ο οποίος έφτασε στην πόλη και έτυχε αποθεωτικής υποδοχής στο αεροδρόμιο από δεκάδες φίλους της ομάδας.

Ο 35χρονος διεθνής επιθετικός αποχαιρέτησε την Ατλέτικο, με την οποία είχε 500 συμμετοχές και υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του MLS. Ο Γάλλος νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018 είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Ατλέτικο με 212 γκολ

Antoine Griezmann has officially landed in Central Florida. First training session with #OrlandoCity scheduled this upcoming Monday. https://t.co/enBEHT7GRz — Mike Gramajo (@byMikeGramajo) June 24, 2026