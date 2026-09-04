Η Άντερλεχτ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Ηλία Κουτσουπιά απ’ την ιταλική Φροζινόνε, έναντι 600.000 ευρώ. Ο 25χρονος Έλληνας μέσος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030, με την Άντερλεχτ να τον «υποδέχεται» θερμά μέσω της ανακοίνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Αναλυτικά:

«Ο Ηλίας Κουτσουπιάς (25 ετών) ενισχύει τη μεσαία γραμμή των «μωβ-λευκών». Ο Έλληνας μέσος μετακινείται με κανονική μεταγραφή από τη Φροζινόνε Κάλτσιο στην Άντερλεχτ και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με οψιόν για μία επιπλέον σεζόν.

Ο Ηλίας γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και σε νεαρή ηλικία έκανε το βήμα για την Ιταλία. Εκεί πέρασε μέρος της ποδοσφαιρικής του εκπαίδευσης στις ακαδημίες της Βίρτους Εντέλα και της Μπολόνια, πριν πραγματοποιήσει το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τη Βίρτους Εντέλα.

Ο κεντρικός μέσος απέκτησε στη συνέχεια σημαντική εμπειρία στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Αγωνίστηκε κατά σειρά σε Τερνάνα, Μπενεβέντο, Μπάρι και Καταντζάρο, πριν μετακομίσει στη Φροζινόνε το 2025.

Την περασμένη σεζόν, ο Κουτσουπιάς εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής της Φροζινόνε. Αγωνίστηκε σε 34 παιχνίδια πρωταθλήματος, σημειώνοντας οκτώ γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ. Ο Ηλίας επιλέγει πλέον να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη φανέλα της Άντερλεχτ.

Καλώς ήρθες στους μωβ-λευκούς, Ηλία».