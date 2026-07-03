Παίκτης του ΑΠΟΕΛ με κάθε επισημότητα είναι ο Δημήτρης Λημνιός. Η ομάδα της Λευκωσίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου ακραίου επιθετικού, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στην Φορτούνα Σιτάρντ με την μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.

Με τη φανέλα των «πράσινων» ο Έλληνας ποδοσφαιριστής κατέγραψε 30 συμμετοχές, ενώ σκόραρε ένα γκολ και έδωσε μία ασίστ. Το μοναδικό του τέρμα, μάλιστα, ήταν κομβικής σημασίας για το «τριφύλλι», καθώς ήταν εκείνο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ, που έστειλε το ματς στην παράταση.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό στη διαδικασία των πέναλτι.