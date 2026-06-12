Η Μπενφίκα εμπιστεύτηκε τα ηνία της ομάδας στον Μάρκο Σίλβα, με τον Πορτογάλο τεχνικό να επιστρέφει στη χώρα του μετά από 12 χρόνια παρουσίας στο εξωτερικό.
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Η Μπενφίκα εμπιστεύτηκε τα ηνία της ομάδας στον Μάρκο Σίλβα, με τον Πορτογάλο τεχνικό να επιστρέφει στη χώρα του μετά από 12 χρόνια παρουσίας στο εξωτερικό.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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