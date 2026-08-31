Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέκτησε τον Ντάνιελ Μουνιός, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια με τον σύλλογο ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο 30χρονος Κολομβιανός αγωνίστηκε τα τελευταία 2,5 χρόνια στην Κρίσταλ Πάλας, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του κυπέλλου Αγγλίας, του Community Shield και του Conference League, καταγράφοντας συνολικά 109 συμμετοχές και 11 γκολ.

Όπως τόνισε ο ίδιος στις δηλώσεις του, αποφασιστικό ρόλο στην απόφασή του να μετακομίσει στο «Σίτι Γκράουντ» έπαιξε η παρουσία του Αυστριακού προπονητή, Όλιβερ Γκλάσνερ, με τον οποίο συνεργάστηκαν στην Πάλας και πλέον είναι τεχνικός της Φόρεστ.

«Πιστεύω ότι ο Γκλάσνερ είναι ξεχωριστός, έχω μία πολύ καλή σχέση μαζί του και πετύχαμε μαζί μεγάλα πράγματα. Δουλεύει ακούραστα, είναι νικητής και νομίζω ότι ήταν λόγος για την απόφαση που πήρα. Τον γνωρίζω, ξέρω τον τρόπο δουλειάς του, τους βοηθούς του, έχουν όλοι την ίδια νοοτροπία και είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος» δήλωσε ο έμπειρος δεξιός μπακ, ο οποίος έχει φορέσει 51 φορές τη φανέλα της εθνικής Κολομβίας, με την οποία συμμετείχε στο πρόσφατο Μουντιάλ.

«Ο Ντάνιελ είναι ένας παίκτης που έχει αποδείξει με συνέπεια την ποιότητά του στο υψηλότερο επίπεδο και είμαστε ενθουσιασμένοι που τον φέραμε στη Νότιγχαμ Φόρεστ» δήλωσε με τη σειρά του ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Φόρεστ, Γιώργος Συριανός.