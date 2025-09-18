Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Μπενφίκα, επιστρέφοντας στους Λουζιτανούς μετά από 25 χρόνια.

«Καλώς ήρθες, Ζοζέ Μουρίνιο! », αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο πορτογαλικός σύλλογος, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η παρουσίασή του στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου της ομάδας από τον Πρόεδρο των «Αετών», Ρουί Κόστα.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, 15 δημοσιογράφοι, 21 φωτορεπόρτερ είναι παρόντες, αριθμοί που αντικατοπτρίζουν το μέγεθος της επιστροφής του Ζοζέ Μουρίνιο στην Πορτογαλία και την Μπενφίκα.

Ο Μουρίνιο υπέγραψε με την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Υπενθυμίζεται ότι ο έμπειρος τεχνικός βρισκόταν στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε μέχρι τις 29 Αυγούστου 2025, όταν και απομακρύνθηκε από αυτόν, λόγω της αποτυχίας της τουρκικής ομάδας να προκριθεί στη League Phase του Champions League.