Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του εξτρέμ από την Ακτή Ελεφαντοστού, Γιαν Ντιομαντέ.

Το κόστος της μεταγραφής του 19χρονου άσου από τη Λειψία εκτιμάται από τον ισπανικό Τύπο στα 140 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους!

Αυτό σημαίνει ότι η μετακίνηση του Ντιομαντέ γίνεται η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της «βασίλισσας».

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Λειψία κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη μεταγραφή του Γιαν Ντιομαντέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τον σύλλογό μας για τις επόμενες επτά σεζόν, έως τις 30 Ιουνίου 2033» αναφέρει ο ισπανικός σύλλογος στη σχετική ανακοίνωσή του, χωρίς να αποκαλύψει το ποσό της μεταγραφής.