Ο Σα Πίντο είναι ο νέος τεχνικός της Πάφου. Ο Πορτογάλος προπονητής επιστρέφει στο κυπριακό πρωτάθλημα καθώς παλαιότερα είχε εργαστεί και στον ΑΠΟΕΛ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ricardo Manuel Da Silva Sa Pinto, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Προπονητή της ομάδας.

Ο Σα Πίντο έρχεται με πλούσια διεθνή εμπειρία σε κορυφαία πρωταθλήματα, έχοντας εργαστεί σε συλλόγους όπως οι Sporting CP, Red Star Belgrade, Standard Liege, Legia Warsaw, Braga, Vasco da Gama, Esteghlal, και Raja Casablanca.

Επίσης, ο Σα Πίντο γνωρίζει πολύ καλά το κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς κατά τη θητεία του στον ΑΠΟΕΛ οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας έχει ξεχωρίσει για το πάθος, την ένταση και τη νοοτροπία νικητή, δημιουργώντας ανταγωνιστικές ομάδες σε κάθε περιβάλλον.

Καριέρα & Διακρίσεις:

Πρωταθλητής Κύπρου (2023/24) με τον AΠΟΕΛ

Κυπελλούχος Βελγίου (2017/18) με τη Standard Liege

Νικητής Super Cup Ιράν (2022/23) με την Esteghlal

Οδήγησε τη Sporting CP στον τελικό Κυπέλλου Πορτογαλίας και στα ημιτελικά του UEFA Europa League (2011/12)

Με σχεδόν 400 αγώνες ως προπονητής, διαθέτει σημαντική εμπειρία και αποδεδειγμένη ικανότητα προσαρμογής στο υψηλότερο επίπεδο.

Παράλληλα, ως πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Πορτογαλίας, φέρνει μαζί του εμπειρία κορυφαίου επιπέδου από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Καλωσορίζουμε τον Ricardo Sa Pinto στην οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του».