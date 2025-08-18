Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέκτησε τον Γάλλο επιθετικό της Ρεν, Αρνό Καλιμουεντό, με πενταετές συμβόλαιο, όπως ανακοίνωσε (18/8) ο αγγλικός σύλλογος, ο οποίος έχει ξοδέψει 170,55 εκατομμύρια ευρώ σε επτά μεταγραφές στο καλοκαιρινό μεταγραφικο παζάρι.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες της μεταγραφής δεν αποκαλύφθηκαν, αλλά τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Φόρεστ πλήρωσε περίπου 26 εκατομμύρια λίρες (30,1 εκατ. ευρώ) για τον 23χρονο.

Ο Καλιμουεντό προήλθε από την ακαδημία της Παρί Σεν Ζερμέν και είχε δύο περιόδους δανεισμού στη Λανς πριν ενταχθεί στη Ρεν το 2022, σκοράροντας 40 γκολ σε 112 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Στη Λανς, σκόραρε 21 γκολ σε 65 εμφανίσεις.

Ήταν εντυπωσιακός την περίοδο 2024-25, με 18 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 34 αγώνες για τη Ρεν. Μέλος της εθνικής ομάδας της Γαλλίας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

«Αυτή είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για μένα, που εντάσσομαι σε μια ομάδα που είχε μια δυνατή σεζόν πέρυσι και σε έναν σύλλογο με μεγάλη ιστορία», δήλωσε ο Καλιμουεντό.

«Είμαι έτοιμος για την πρόκληση και έρχομαι εδώ με καλή εμπειρία. Είχα μια καλή σεζόν πέρυσι με γκολ και ασίστ, αλλά θέλω περισσότερα και θέλω να φτάσω σε ένα νέο επίπεδο εδώ».

Η Φόρεστ έχει ξοδέψει περίπου 147 εκατομμύρια λίρες (170,55 εκατ. ευρώ) σε επτά μεταγραφές κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένων τριών τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Ο Καλιμουεντό ακολουθεί τον μέσο Τζέιμς ΜακΑτί από τη Μάντσεστερ Σίτι για 30 εκατομμύρια λίρες και τον εξτρέμ Ομάρι Χάτσινσον από την Ίπσουιτς Τάουν για 37,5 εκατομμύρια λίρες.

Η Φόρεστ, η οποία τερμάτισε έβδομη πέρυσι, ξεκίνησε τη νέα σεζόν με μια νίκη με 3-1 εντός έδρας επί της Μπρέντφορντ την Κυριακή.

Ο σύλλογος των Ανατολικών Μίντλαντς αγωνίζεται επίσης στο Europa League, το οποίο θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή του πορεία από το 1996.