Η Εθνική Ουκρανίας ανακοίνωσε νέο προπονητή. Μετά από την αποχώρηση του Σεργκέι Ρεμπρόφ στις 22 Απριλίου, η «Zbirna» θα συνεχίσει με τον Αντρέα Μαλντέρα στον πάγκο της, για τα επόμενα δύο χρόνια και οψιόν για ακόμα ένα.

Ο Ιταλός, ο οποίος θα αναλάβει για πρώτη φορά τον ρόλο του πρώτου προπονητή, ήταν βοηθός του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι για πολλά χρόνια, συνεργαζόμενος μαζί του στην Μπράιτον (2022-2024) και στη συνέχεια στη Μαρσέιγ (2024-2026).

Ο 55χρονος Μαλντέρα καθώς ήταν μέλος του επιτελείου του Αντρίι Σεφτσένκο μεταξύ 2016 και 2021.

Έχοντας αποτύχει να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Ουκρανία θα παίξει φιλικούς αγώνες εναντίον της Πολωνίας (31 Μαΐου.) και της Δανίας (7 Ιουνίου), δύο ομάδες που θα χάσουν επίσης το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου).