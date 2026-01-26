Σε μια ακόμη επένδυση για το μέλλον προχώρησε η Μπαρτσελόνα, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου Αιγύπτιου επιθετικού, Χαμζά Αμπντελκαρίμ, που έπαιζε στην Αλ Αχλί του Καΐρου, και έχει εντυπωσιάσει με το ταλέντο του.

Ο νεαρός άσος χαρακτηρίζεται από τους συμπατριώτες του ως ο νέος Σαλάχ και σύμφωνα με την ισπανική αθλητική εφημερίδα «Mundo Deportivo» ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, έκλεισε τη μεταγραφή του.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Αμπντελκαρίμ θα παίξει δανεικός για ένα χρόνο στη β’ ομάδα των «μπλαουγκράνα», με οψιόν αγοράς στα οκτώ εκατ. ευρώ. Μάλιστα το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο μάνατζερ του νεαρού άσου, επισκέφθηκε τα γραφεία της πρωταθλήτριας Ισπανίας και συναντήθηκε με τον αθλητικό διευθυντή των «μπλαουγκράνα», Ντέκο, για το θέμα αυτό.

Στο μεταξύ η ομάδα της Βαρκελώνης επιμένει στην απόκτηση ενός ακόμη ταλαντούχου παίκτη. Πρόκειται για τον 16χρονο Άγγλο εξτρέμ της Νόριτς, Αζάι Ταβάρες, που έχει πορτογαλικές ρίζες και έχει εντυπωσιάσει με το ταλέντο του.