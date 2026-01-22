Η Μαρσέιγ, μετά την απόκτηση του Κουέντιν Τίμπερ, δίδυμου αδερφού του Τζούριεν, που αγωνίζεται στην Άρσεναλ, ανακοίνωσε και την απόκτηση του Ίθαν Νουανέρι.

Οι Μασσαλοί απέκτησαν τον 18χρονο Άγγλο ακραίο επιθετικό με την μορφή δανεισμού από τους «κανονιέρηδες». Η συμφωνία ισχύει μέχρι το καλοκαίρι, ενώ δεν υπάρχει οψιόν αγοράς.

Ο Νουανέρι δεν μπορούσε να βρει αγωνιστικό «χώρο» στην ομάδα του Λονδίνου και ο Μίκελ Αρτέτα συναίνεσε στη μεταγραφή του στο γαλλικό πρωτάθλημα και στην ομάδα της Μασσαλίας για βρει περισσότερες ευκαιρίες και να εξελίξει το ταλέντο του.

«Η Μαρσέιγ είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και ελπίζω να τη βοηθήσω να πετύχει τους στόχους της», ήταν οι πρώτες δηλώσεις του νεαρού άσου μετά την υπογραφή των συμβολαίων.