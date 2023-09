Το «France Football» ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (6/9) τους 30 υποψήφιους ποδοσφαιριστές που θα διεκδικήσουν την εφετινή «Χρυσή Μπάλα» στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου στο «Théâtre du Châtelet».

Φαβορί για τον εφετινό τίτλο είναι ο Λιονέλ Μέσι που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αργεντινή τον περασμένο Δεκέμβριο στο Κατάρ κι ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος πρωταγωνίστησε πέρσι στο ιστορικό «τρεμπλ» της Μάντσεστερ Σίτι (Champions League, Premier League, FA Cup).

Ξεχωρίζουν επίσης τα ονόματα των Κιλιάν Μπαπέ, Μοχάμεντ Σαλάχ, ενώ απουσιάζει από τη λίστα, όπως και πέρσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

-Αντρέ Ονανά (Καμερούν, Ίντερ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

-Γιόσκο Γκβάρντιολ (Κροατία, Λειψία, Μάντσεστερ Σίτι)

-Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία, Ρεάλ, Αλ Ιτιχάντ)

-Τζαμάλ Μουζιάλα (Γερμανία, Μπάγερν)

-Μοχάμεντ Σαλάχ (Αίγυπτος, Λίβερπουλ)

-Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία, Ντόρτμουντ, Ρεάλ)

-Μπουκάγιο Σακά (Αγγλία, Άρσεναλ)

-Ραντάλ Κολό Μουανί (Γαλλία, Άιντραχτ, Παρί)

-Κέβιν Ντε Μπρόινε (Βέλγιο, Μάντσεστερ Σίτι)

-Μπερνάρντο Σίλβα (Πορτογαλία, Μάντσεστερ Σίτι)

-Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Γεωργία, Νάπολι)

-Εμιλιάνο Μαρτίνες (Αργεντινή, Άστον Βίλα)

-Ρούμπεν Ντίας (Πορτογαλία, Μάντσεστερ Σίτι)

-Νικολό Μπαρέλα (Ιταλία, Ίντερ)

-Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία, Μάντσεστερ Σίτι)

-Γιασίν Μπουνού (Μαρόκο, Σεβίλλη, Αλ Χιλάλ)

-Μάρτιν Έντεγκααρντ (Νορβηγία, Άρσεναλ)

-Χούλιαν Άλβαρες (Αργεντινή, Μάντσεστερ Σίτι)

-Ιλκάι Γκιντογκάν (Γερμανία, Μάντσεστερ Σίτι, Μπαρτσελόνα)

-Βινίσιους Τζούνιορ (Βραζιλία, Ρεάλ)

-Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή, Παρί, Ίντερ Μαϊάμι)

-Ρόδρι (Ισπανία, Μάντσεστερ Σίτι)

-Αντουάν Γκριεζμάν (Γαλλία, Ατλέτικο)

-Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή, Ίντερ)

-Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι (Πολωνία, Μπαρτσελόνα)

-Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία, Παρί)

-Κιμ Μιν Τζάε (Νότια Κορέα, Νάπολι, Μπάγερν)

-Βίκτορ Όσιμεν (Νιγηρία, Νάπολι)

-Λούκα Μόντριτς (Κροατία, Ρεάλ)

-Χάρι Κέιν (Αγγλία, Τότεναμ, Μπάγερν).

HERE ARE ALL THE BALLON D’OR NOMINEES! 🌕✨ #ballondor pic.twitter.com/hg1ZByzhDV

Παράλληλα, το θρυλικό γαλλικό περιοδικό ανακοίνωσε και τις υποψήφιες για την πολυτιμότερη της χρονιάς στο ποδόσφαιρο γυναικών, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία της εφετινής εκδήλωσης για τη «Χρυσή Μπάλα»!

Οι 10 υποψήφιοι για το «Yachine Trophy» που πήρε το όνομά του απ’ τον θρυλικό Σοβιετικό γκοκίπερ Λεβ Γιασίν, είναι οι: Μενιάν (Μίλαν), Μπόνο (Αλ Χιλάλ), Ονάνα (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Έντερσον (Μάντσεστερ Σίτι), Σαμπά (Λανς), Μαρτίνες (Άστον Βίλα), Κουρτουά (Ρεάλ), Ράμσντεϊλ (Άρσεναλ), Λιβάκοβιτς (Ντινάμο Ζάγκρεμπ) και Τερ Στέγκεν (Μπαρτσελόνα).

Here are all the 2023 Yachine Trophy nominees 🇲🇦 Yassine Bounou @Alhilal_EN 🇧🇪 Thibaut Courtois @realmadrid 🇫🇷 Mike Maignan @acmilan 🇩🇪 Marc-André ter Stegen – @FCBarcelona 🇧🇷 Ederson @ManCity 🇦🇷 Emiliano Martinez @AVFCOfficial 🇨🇲 Andre Onana @ManUtd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aaron Ramsdale… pic.twitter.com/6urABZKYAp

Στο «Kopa Trophy», αφιερωμένο στον Γάλλο σκόρερ, Ραϊμόν Κοπά, υποψήφιοι είναι οι Μπέλιγχαμ (Ρεάλ), Γκάβι (Μπαρτσελόνα), Μουσιάλα (Μπάγερν), Καμαβινγκά (Ρεάλ), Πέδρι (Μπαρτσελόνα), Σίμονς (Λειψία), Μπαλντέ (Μπαρτσελόνα), Αντόνιο Σίλβα (Μπενφίκα), Χόιλουντ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και Γουαχί (Λανς).

They are the best U21 footballers in the world… 👶✨

Here are our 2023 Kopa Trophy nominees! #ballondor #trophéekopa pic.twitter.com/wbQEyvHu96

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023