Λίγο μετά την λύση της συνεργασίας του με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Ιάγκο Ντος Σάντος ανακοινώθηκε από τη Βίρτους Μπολόνια, με συμβόλαιο συνεργασίας έως και το τέλος της σεζόν.

Ο Βραζιλιάνος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Euroleague και θα ενισχύσει τους ασπρόμαυρους στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν τον τίτλο του πρωταθλητή Ιταλίας, ενώ ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν το καλοκαίρι θα υπογράψει επέκταση με την Ιταλική ομάδα ή αν θα αποχωρήσει με προορισμό κάποια άλλη ομάδα.

