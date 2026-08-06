Η ΑΕΚ καλείται να στρέψει οριστικά το βλέμμα της σε άλλες λύσεις, καθώς ο Φίλιπ Κόστιτς ανακοινώθηκε από την Αϊντχόφεν.

Η Ένωση είχε ξεχωρίσει την περίπτωση του 33χρονου Σέρβου για να ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνας, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να τον αποκτήσει αλλά τελικά έχασε τη «μάχη» από τους πρωταθλητές Ολλανδίας. Είχε γίνει ήδη γνωστό, λίγες ημέρες πριν, πως ο διεθνής αριστερός μπακ-χαφ επέλεξε την Αϊντχόφεν αντί των «κιτρινόμαυρων».

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