Η Αλ-Σαντ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ραζβάν Λουτσέσκου στη θέση του προπονητή της ομάδας, με τον Ρουμάνο να υπογράφει και να ανακοινώνεται για τα επόμενα δύο χρόνια.

Λίγο μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, όπου ολοκλήρωσε την δεύτερη θητεία του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετακομίζει στο Κατάρ, για λογαριασμό της Αλ-Σαντ, που την περσινή σεζόν κατέκτησε το Πρωτάθλημα.

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