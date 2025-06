Ο Τζόουμπ Μπέλιγχαμ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του από τη Σάντερλαντ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, ανακοίνωσαν οι σύλλογοι την Τρίτη, καθώς ο Άγγλος μέσος ακολουθεί τα βήματα του μεγαλύτερου αδελφού του, Τζουντ, υπογράφοντας για τους Βεστφαλούς.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες δεν αποκαλύφθηκαν από τον νεοφώτιστο σύλλογο της Πρέμιερ Λιγκ, αλλά τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ντόρτμουντ θα καταβάλει αρχική τιμή 33 εκατομμυρίων ευρώ (37,70 εκατομμύρια δολάρια) για τον Τζόουμπ, ο οποίος θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων αυτού του μήνα.

Η Σάντερλαντ δήλωσε ότι είναι μια πώληση με τιμή-ρεκόρ συλλόγου και ότι στη συμφωνία περιλαμβανόταν επίσης ρήτρα πώλησης, ενώ η Ντόρτμουντ δήλωσε ότι ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο.

Το αναφερόμενο ποσό θα καθιστούσε τον 19χρονο παίκτη τη δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή που έκανε η Ντόρτμουντ, μετά την απόκτηση του Ουσμάν Ντεμπελέ για 35 εκατομμύρια ευρώ, το 2016.

Ο Τζόουμπ φεύγει από τη Σάντερλαντ μετά από μια διετή θητεία, που κορυφώθηκε με τον σύλλογο να κερδίζει την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία με νίκη στα πλέι οφ επί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

«Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω όλους τους πιστούς ανθρώπους της Σάντερλαντ, που με βοήθησαν σε δύο απίστευτα χρόνια με τα ερυθρόλευκα», είπε ο νεαρός ποδοσφαιριστής. «Η υποστήριξή σας, σε τόσες πολλές περιπτώσεις, με έχει εντυπωσιάσει εντελώς, ειδικά στις δύσκολες στιγμές, τις οποίες ξεπεράσαμε μαζί».

Σε ξεχωριστή δήλωση, υπογράμμισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι τώρα παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ και αγωνίζομαι για τίτλους μαζί με αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο… Και είμαι πολύ χαρούμενος που θα φοράω την κιτρινόμαυρη φανέλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA».

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ έπαιξε για την Ντόρτμουντ για τρεις περιόδους πριν μεταγραφεί στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 103 εκατομμυρίων ευρώ.

