Η Έβερτον ανακοίνωσε την απόκτηση του Άγγλου διεθνούς μέσου Τζακ Γκρίλις, με τη μορφή δανεισμού από τη Μάντσεστερ Σίτι για μια σεζόν, όπως ανακοίνωσε (12/8) η ομάδα της Premier League.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα πλήρωσε στην Άστον Βίλα 100 εκατομμύρια λίρες για τον 29χρονο άσο το 2021, αλλά δεν ήταν στα πλάνα του Καταλανού προπονητή και επιδιώκει χρόνο συμμετοχής, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου της επόμενης χρονιάς.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Έβερτον, η οποία τερμάτισε 13η την περασμένη σεζόν, έχει την επιλογή να αγοράσει τον παίκτη το προσεχές καλοκαίρι με 50 εκατομμύρια λίρες.