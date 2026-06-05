Μετά τις αρνήσεις των Ραζβάν Λουτσέσκου και Αγγελου Ποστέκογλου η διοίκηση της Μπεσίκτας συμφώνησε με τον Βιτσέντσο Ιταλιάνο!

Ο Ιταλός προπονητής έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια σε Φιορεντίνα, την οποία οδήγησε σε δύο διαδοχικούς τελικούς Conference League και σε Μπολόνια με την οποία κατέκτησε το κύπελλο Ιταλίας.

Ο 48χρονος τεχνικός θα ταξιδέψει στη γειτονική χώρα για να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας αντί 14 εκατ. ευρώ, χωρίς μάλιστα να υπολογίζονται τα μπόνους επίτευξης στόχων!

Η Μπεσίκτας είχε επίσης κακή σεζόν, τερμάτισε 4η στο πρωτάθλημα, 17 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Γαλατασαράι, και θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην Conference League.

Αυτό οδήγησε στην πόρτα της εξόδου τον προπονητή, Σεργκέν Γιαλτσίν, ο οποίος είχε αναλάβει τους «αετούς» το περασμένο καλοκαίρι και απολύθηκε μολονότι είχε ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο.