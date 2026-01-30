Ο Άλμπερτ Ριέρα είναι ο νέος προπονητής της Άιντραχτ Φρανκφούρτης έως το καλοκαίρι του 2028, αντικαθιστώντας τον Ντίνο Τοπμέλερ, ο οποίος απολύθηκε πριν από δύο εβδομάδες.

Ο 43χρονος θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του από τη Δευτέρα (2/2), όπως ανακοίνωσε ο γερμανικός σύλλογος.

Ο Ριέρα, που κάθισε στον πάγκο της Μπορντό από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2024, είναι στην Τσέλιε της Σλοβενίας, με την οποίο κατέκτησε το Κύπελλο την περασμένη σεζόν. Τη σεζόν 2022/23 είχε κατακτήσει τόσο το πρωτάθλημα όσο και το Κύπελλο Σλοβενίας με την Ολίμπια Λιουμπλιάνας.

Ο Ριέρα θα καθίσει για τελευταία φορά στον πάγκο της Τσέλιε την Κυριακή, στον αγώνα απέναντι στη Μάριμπορ, πριν αναχωρήσει για τη Γερμανία και τη Φρανκφούρτη, προκειμένου να αναλάβει μια Άιντραχτ που βρίσκεται σε κρίση τους τελευταίους δύο μήνες. Η ομάδα της Γερμανίας μετράει μόλις μία νίκη σε 12 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και απέλυσε τον Ντίνο Τοπμέλερ στις 18 Ιανουαρίου.

Μέχρι την Κυριακή χρέη υπηρεσιακού προπονητή εκτελεί ο Ντένις Σμιτ, ο οποίος θα καθοδηγήσει την ομάδα για τελευταία φορά το Σάββατο (15:30) απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 8η θέση της Bundesliga με 27 βαθμούς, πέντε λιγότερους από την 6η θέση, την τελευταία που οδηγεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση την επόμενη σεζόν, την οποία κατέχει η Λεβερκούζεν με 32 βαθμούς, έχοντας μάλιστα και έναν αγώνα λιγότερο που θα διεξαχθεί στις αρχές Μαρτίου.