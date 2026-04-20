Η Μπόρνμουθ συμφώνησε με τον Μάρκο Ρόζε ο οποίος θα αναλάβει προπονητής της από την επόμενη σεζόν με τριετές συμβόλαιο. Ο 49χρονος θα αντικαταστήσει στην ομάδα της Premier League τον Αντόνι Ιραόλα που πρόκειται να αποχωρήσει το καλοκαίρι.

Ο Ρόζε, ο οποίος ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στη Λοκομοτίβ Λειψίας το 2012, οδήγησε τη Σάλτσμπουργκ σε δύο τίτλους στην Αυστρία.

Βοήθησε επίσης την Μπορούσια Ντόρτμουντ να τερματίσει στη δεύτερη θέση της κορυφαίας κατηγορίας της Γερμανίας, πριν κατακτήσει το Κύπελλο Γερμανίας με την Λειψία το 2023. Η Λειψία τον απέλυσε το 2025.

Η Μπόρνμουθ ισοβαθμεί με 48 βαθμούς με την έκτη Τσέλσι. Είναι στην όγδοη θέση και αήττητη σε 13 αγώνες πρωταθλήματος και βρίσκεται κοντά στην πρόκριση σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου που χρονολογείται από το 1899.

«Η άμεση εστίαση του συλλόγου παραμένει στο να ολοκληρώσει την τρέχουσα σεζόν όσο το δυνατόν πιο δυνατά, με τους παίκτες και το προσωπικό να συνεχίζουν να δείχνουν πλήρη δέσμευση για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων και να βασιστούν στο τρέχον αήττητο σερί 13 αγώνων», πρόσθεσε η Μπόρνμουθ.