Η ισοπαλία 3-3 της Πάφου με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ ήταν το τελευταίο ματς του Άλμπερτ Θελάδες στον πάγκο της πρωταθλήτριας Κύπρου.

Η δυσαρέσκεια της διοίκησης για την εμφάνιση της ομάδας, αλλά και γενικότερα η μέτρια πορεία τη φετινή σεζόν, οδηγούν την Πάφο στην επόμενη μέρα, όπου ο Ρικάρντο Σα Πίντο θα πάρει τη θέση του Ισπανού τεχνικού.

Ο Πορτογάλος κόουτς, που ήταν παλαιότερα στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ, αναμένεται σήμερα στην Κύπρο για ν’ αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Πάφου, με βοηθό έναν πρώην παίκτη της ομάδας της Λευκωσίας, τον Νούνο Μοράις.