Ο Αντρέα Τρινκιέρι θα αναλάβει, όπως όλα δείχνουν, την τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν, διαδεχόμενος σε αυτήν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία, και απομένουν μόνο οι τυπικές διαδικασίες για την επίσημη ανακοίνωση.

Ο Τρινκιέρι είχε προηγούμενη θητεία στην Παρτιζάν από το 2018 μέχρι το 2020, και στη συνέχεια εργάστηκε με επιτυχία σε Μπάγερν και Ζαλγκίρις, χτίζοντας ένα ιδιαίτερα θετικό προπονητικό προφίλ.

Πάντως δεν θεωρείται πιθανό να καθίσει στον πάγκο της ομάδας στον αγώνα της Πέμπτης απέναντι στην Μπάγερν.

Παράλληλα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται να τοποθετηθεί δημόσια, σχετικά με την απόφασή του να παραιτηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανόν εντός της ημέρας, θα προβεί σε δηλώσεις, οι οποίες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της σημασίας του ονόματός του και της επιρροής του στον οργανισμό της Παρτιζάν.