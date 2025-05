Δημοσιογραφικό «πυροτέχνημα», φαίνεται ότι ήταν η αποκάλυψη της ιταλικής εφημερίδας «La Stampa», σύμφωνα με την οποία ο Γιούργκεν Κλοπ φέρεται να συμφώνησε με τους διοικούντες την Ρόμα, για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Την παραπάνω… είδηση, διέψευσε άμεσα ο ατζέντης του Γιούργκεν Κλοπ, Μαρκ Κόσικε, με την ακόλουθη δήλωση: «Οι αναφορές ότι ο Κλοπ έγινε νέος προπονητής της Ρόμα δεν είναι αληθινές».

Τη δήλωση του ατζέντη του Γερμανού τεχνικού, γνωστοποίησε ο μάνατζερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

🚨 Jürgen Klopp’s agent Mark Kosicke: “Reports on Klopp becoming new AS Roma manager are not true”, told @winwinallsports. pic.twitter.com/281AAv4i8Y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2025