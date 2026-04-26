Η Τορίνο έκανε το 0-2 εις βάρος της, 2-2 κόντρα στην Ίντερ και ανάγκασε τους «νερατζούρι» να περιμένουν λίγες ημέρες ακόμα για να στεφθούν και μαθηματικά πρωταθλητές Ιταλίας. Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε ξανά, έφτασε τα 13 γκολ στην Serie A και κράτησε ζωντανή την Κόμο στην υπόθεση Champions League, ενώ Φιορεντίνα και Σασουόλο αρκέστηκαν στην λευκή ισοπαλία.

Η Ίντερ βρέθηκε να προηγείται με 2-0 στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τορίνο, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει το υπέρ της προβάδισμα και έχασε την ευκαιρία να πανηγυρίσει πρόωρα την κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλητή Ιταλίας.

