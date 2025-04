Με τη φανέλα της Νιούκαστλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Φαμπιάν Σαρ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση του αγγλικού Συλλόγου για την επέκταση της συνεργασίας τους για άλλον ένα χρόνο.

Ο πολύπειρος Ελβετός στόπερ βρίσκεται στο «St.James’Park» από τον Ιούλιο του 2018 και πλέον ετοιμάζεται για την 8η σεζόν της καριέρας του στους νικητές του φετινού League Cup Αγγλίας, έχοντας καταγράψει ως τώρα 221 συμμετοχές και 19 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Everyone needs a Fabian Schär! 😍

We’re delighted to announce @fabianschaer has extended his contract at St. James’ Park until the end of the 2025/26 season. pic.twitter.com/4odiZzHvCo

— Newcastle United (@NUFC) April 3, 2025