Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Πρόβλημα με τον Ερτζάν Οσμάνι προέκυψε στην Αναντολού Εφές στο ξεκίνημα του εν εξελίξει αγώνα με τον Παναθηναϊκό, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Μόλις στο 3ο λεπτό του ματς ο φόργουορντ των γηπεδούχων έβγαλε τον ώμο του, μετά από μία μονομαχία του με το Τσέντι Όσμαν.

Ο Τούρκος διεθνής, αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες εν συνεχεία αποχώρησε για τα αποδυτήρια, δείχνοντας ότι πονάει αρκετά.

Εντούτοις, λίγο αργότερα, αφού δέχτηκε τις περιποιήσεις του ιατρικού τιμ, ο Οσμάνι επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας του.