Υπό τις οδηγίες του Πάμπλο Λάσο θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής η Αναντολού Εφές, καθώς σήμερα (13/12), ο τουρκικός Σύλλογος ανακοίνωσε την πρόσληψη του έμπειρου τεχνικού, ο οποίος θ’ αντικαταστήσει τον Σλοβένο, Ιγκόρ Κοκόσκοβ.
Ο 58χρονος Ισπανός προπονητής υπέγραψε με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης Συμβόλαιο μέχρι το 2027.
Ο Λάσο έχει μεγάλη εμπειρία από τους πάγκους σε ομάδες της EuroLeague, δεδομένου ότι έχει εργασθεί σε Ρεάλ Μαδρίτης (2011-2022), Μπάγερν Μονάχου (2023-2024) και Μπασκόνια (2024-2025), ενώ μετρά και δύο ευρωπαϊκά τρόπαια (2015 και 2018), με τους Μαδριλένους.
Το έργο του Λάσο στην Εφές δεν είναι εύκολο, ωστόσο ο στόχος είναι τα playoffs, καθώς η τουρκική ομάδα έχει ρεκόρ 5-10, με τρεις διαδοχικές ήττες στην EuroLeague και βρίσκεται στην 18η θέση της βαθμολογίας.
Antrenörlük kariyeri boyunca iki EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra pek çok lig ve yerel kupa şampiyonluğu da yaşayan Pablo Laso ile 2026 – 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık.
