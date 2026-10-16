Έπειτα από δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Κολωνίας με 1-0 στο Deutsche Bank Park στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής στην Bundesliga και πήρε μεγάλη βαθμολογική «ανάσα», φεύγοντας μακριά απ’ την επικίνδυνη «ζώνη».

Η ομάδα του Άντι Χούτερ ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και βρήκε εντέλει το δρόμο προς τη νίκη και το δεύτερο «τρίποντό» της στο πρωτάθλημα, χάρη σε ένα γκολ του Εμπνουταλίμπ στο 77ο λεπτό.

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