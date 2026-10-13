Τορίνο και Ουντινέζε ήθελαν τη νίκη για να πάρουν βαθμολογική ανάσα μετά από το μέτριο ξεκίνημά τους στη Serie A με την «γκρανάτα» να πανηγυρίζει. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με σκορ 2-1 και με το δεύτερο εφετινό τους «τρίποντο» ανέβηκαν στην 12η θέση, αφήνοντας τρεις βαθμούς πίσω και στη 15η θέση την ομάδα από το Ούντινε.

Η Τορίνο κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 36ο λεπτό με τον Ντανιέλ Μπραγκάνσα, ενώ η Ουντινέζε απάντησε πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος με τον Έκελενκαμπ. Το 2-1 σημείωσε ο Κουλένοβιτς σε κενή εστία μετά από λάθος του τερματοφύλακα Μαντούκα Οκόγιε, που συγκρούστηκε με τον συμπαίκτη του Νικολό Μπερτόλα.

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