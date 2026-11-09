Η Μπαρτελόνα βρέθηκε να κυνηγάει από νωρίς το γκολ του Σιμεόνε, ωστόσο έφτασε σε μία σπουδαία ανατροπή και απέδρασε με 2-1 από το «Metropolitano», ανοίγοντας διαφορά τριών βαθμών από τη Ρεάλ στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το ματς ξεκίνησε με φρενήρη ρυθμό και ευκαιρίες εκατέρωθεν. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά και στο 6′ είδαν τον Πουμπίλ να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι με άπιαστη κεφαλιά, ενώ λίγο αργότερα ο Ζοάν Γκαρσία σταμάτησε τον Χουλιάν Άλβαρεζ. Στην απέναντι πλευρά, η Μπαρτσελόνα είχε τη δική της μεγάλη στιγμή στο 8′, όταν το σουτ του Πέδι τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Όμπλακ.

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