Στη Ρόμα αναμένεται να ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν ο Κώστας Τσιμίκας, καθώς, όπως μεταδίδει ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, υπήρξε αλλαγή δεδομένων και δεν προχωρά τελικά η πρόωρη διακοπή του δανεισμού του από τη Λίβερπουλ.

Η εξέλιξη αυτή κλείνει ουσιαστικά το θέμα της ενίσχυσης στο αριστερό άκρο της άμυνας για τους «τζαλορόσι», οι οποίοι πλέον δεν προτίθενται να κινηθούν για την απόκτηση άλλου ποδοσφαιριστή στη συγκεκριμένη θέση, έχοντας στη διάθεσή τους τον Έλληνα διεθνή.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα είχε κυκλοφορήσει έντονα το σενάριο επιστροφής του Τσιμίκα στο «Άνφιλντ», στο πλαίσιο πιθανής αποχώρησης του Άντι Ρόμπερτσον με προορισμό την Τότεναμ, ωστόσο το συγκεκριμένο ενδεχόμενο δεν φαίνεται πλέον να προχωρά.