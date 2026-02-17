Την Κυριακή (15/2) ο Μεντί Μπενατιά υπέβαλε την παραίτηση από την θέση του αθλητικού διευθυντή στην Μαρσέιγ ωστόσο δύο μέρες μετά έγινε η ανατροπή και ο Μαροκινός παραμένει τελικά στο πόστο του.

Ο Μπενατιά συμφώνησε κατόπιν αιτήματος του Φρανκ ΜακΚορτ να παραμείνει στο πόστο του τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε αυτήν την Τρίτη, ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου της Μασσαλίας ανακοίνωσε ότι ο ρόλος του Μπενατιά θα είναι να επιβλέπει όλες τις αθλητικές δραστηριότητες, ενώ θα είναι αυτός που θα διαλέξει και τον επόμενο προπονητή της ομάδας.